43% врачей в своей практике стараются использовать оригинальные препараты

Абсолютное большинство специалистов, принявших участие в опросе интернет-аудитории врачей, проведённом аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе», предпочитают в своей практике использовать оригинальные ЛП.

Суммарно такой позиции придерживаются 43% специалистов. При этом только 16% врачей сталкивались непосредственно в своей практике с низким качеством препаратов-аналогов, ещё 27% специалистов прибегают к дженерикам только если речь идёт о простых случаях. Сложно сказать, какая мотивация превалирует в отношении второй категории респондентов, толи речь идёт о естественном для врачебной специальности консерватизме, то ли сказывается общее недоверие к российской системе здравоохранения и лек. обеспечения, в частности.

Скорее «за» дженерики 33% опрошенных, при этом 11% из них выбирает между дженериком и оригинатором исключительно ориентируясь на уровень благосостояния пациента (очевидно, речь про амбулаторный сегмент, т.к. в госсегменте подобной возможности выбора нет). При этом доля тех, кто в большинстве случаев не видит никакой разницы между дженериками и оригинальными препаратами составляет 18%. Это даже выше тех, кто сталкивался с низким качеством аналогов.

Ещё 4% врачей вообще считает, что оригинальные препараты можно использовать только пока нет дженериков. Кстати, по этому принципу работают все системы здравоохранения в развитых странах (США, Германия и т.д.).

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gmpnews