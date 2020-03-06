Обновлять перечень освобождённых от НДС медтоваров предложено раз в три года

Минздрав РФ предложил изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость». Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 18 марта 2020 г.

Принятие проекта постановления позволит по результатам проводимого не реже одного раза в три года анализа применения перечня медицинских товаров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042, своевременно актуализировать его.

В настоящее время установлено, что ведомства представляют в кабмин такие предложения «при необходимости».

Проект постановления разработан в связи изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2020 г.№ 19-р, в соответствии с пунктом 8 перечня мероприятий по направлению «Налоговое администрирование и фискальная нагрузка» плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р.

gmpnews