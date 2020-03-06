Правительство утвердило правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

При выявлении новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Утверждены правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, сообщил в четверг на заседании правительства премьер-министр.

Он напомнил о сложных ситуациях, когда родители тяжело больных детей самостоятельно покупали незарегистрированные в России лекарства за границей и были вынуждены идти на нарушение закона, пишет ТАСС.

«Закон, как мы и обещали, мы поправили, 1 марта он вступил в силу, теперь врачи могут назначать такие лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, и сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», – сказал Мишустин.

По его словам, при выявлении новых больных «врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства».

При этом премьер отметил, что стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова «контролировать этот вопрос в постоянном режиме».

В феврале правительство РФ выделило 22 млн рублей на закупку для детей 11 тыс. 674 упаковок иностранных психотропных лекарств, незарегистрированных в России.

pharmvestnik