«Единая Россия» разработает законопроект об обязательной маркировке БАД

«Единая Россия» разрабатывает законопроект об обязательной маркировке с элементами криптозащиты биологически активных добавок. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, передает ER.RU.

По его словам, рынок биологически активных добавок один из самых неурегулированных. «Поток фальсификата, незарегистрированных БАД, которые попадают к потребителям, соотносим с контрафактом алкоголя и табака. Более того, вокруг этой отрасли выстроилась целая криминальная схема по обману людей, когда им за огромные деньги предлагают «пустышки» и говорят, что это вылечит от тяжелых заболеваний», – сказал Петров.

Вопрос регулирования рынка сбыта биологических добавок, по словам парламентария, можно решить через постановление правительства или принятие соответствующего законопроекта.

«Бороться с отдельно взятыми сайтами и прочими продавцами бессмысленно, когда непонятно, оригинальный это товар или фальшивка», – подчеркнул депутат.

По его мнению, введение маркировки позволит покупателю с помощью специального приложения на мобильном телефоне узнать всю необходимую информацию о производителе, поставщике товара.

Петров заметил, что маркировка будет распространяться в том числе и на «спортивное питание», так как это «отдельная криминальная тема».

По его словам, после принятия нормативных документов будет установлен переходный период, как и в ситуации с лекарствами, чтобы была возможность подготовить производства.

Исполнительный директор СРО «БАД к пище» Александр Жестков заявил о готовности взаимодействия с Госдумой и органами исполнительной власти по вопросу данной инициативы. Однако он обратил внимание на то, что, прежде чем внедрять маркировку, нужно разобраться с существующими на рынке серыми схемами реализации БАД.

«Необходимо разобраться с трансграничными сервисами, через которые в Россию поступает незарегистрированная продукция в огромных объемах. Надо решить вопрос, каким образом будет маркироваться продукция, которая просто не проходит процедур регистрации. Это в интересах потребителей и легальных участников отрасли БАД. Хотелось бы понять, каким образом будет предотвращен этот поток серого импорта на территорию РФ», — заявил Жестков в разговоре с «ФВ».

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