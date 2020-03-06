Merck KGaA предупредила о неопределенности в отношении влияния COVID-19 на бизнес

В IV квартале 2019 года объем продаж фармпродукции немецкой компании Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD) вырос на 10,4% и составил 1,8 млрд евро, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на сайт компании.

Общий объем продаж компании за отчетный период увеличился на 12,7% – до 4,4 млрд евро. Аналитики прогнозировали 4,3 млрд евро.

Квартальная прибыль компании упала на 87% – до 318 млн евро.

За последний квартал 2019 года объем продаж препарата «Ребиф» снизился на 5,4% – до 326 млн евро.

Показатель по препарату «Эрбитукс» вырос на 17,6% – до 237 млн евро.

Продажи препарата «ГОНАЛ-ф» увеличились на 1,3% – до 178 млн евро.

Объем продаж препарата Mavenclad составил 127 млн евро против 33 млн евро годом ранее.

Показатель по препарату Bavencio вырос на 35% – до 29 млн евро.

Объем продаж подразделения Life Sciences увеличился на 9,5% – до 1,8 млрд евро.

В 2019 году объем продаж фармпродукции вырос на 7,5% – до 6,7 млрд евро.

Общий объем продаж компании увеличился на 8,9% – до 16,2 млрд евро.

Прибыль сократилась на 60,9% – до 1,3 млрд евро.

По прогнозам Merck KGaA, в 2020 году ожидается органический рост, в основном за счет показателей фармацевтического подразделения и Life Sciences. В компании не исключают, что распространение коронавируса может негативно сказаться на бизнесе. В частности, на объеме продаж (-1%). Между тем в Merck KGaA подчеркнули, что пока реальный масштаб влияния коронавируса спрогнозировать сложно. Компания будет адаптировать прогноз в зависимости от ситуации.

Илья Дугин

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