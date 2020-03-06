Минздрав готовит нормативную базу для пилотных проектов по лекарственному обеспечению

В Минздраве работают над правилами распределения субсидий регионам из федерального бюджета на программу по амбулаторному лекарственному обес­печению пациентов после инфарктов и инсультов на 2021 год, которые позволят провести пилотные проекты. Об этом рассказала «ФВ» директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

«Мы получили комментарии Минфина, который в принципе не против новых механизмов закупок лекарств за счет федеральных денег. Теперь работаем над новыми правилами распределения субсидий, которые, как мы надеемся, будут приняты вместе с бюджетом на 2021 год», – рассказала она.

Максимкина напомнила, что программа по амбулаторному лекобеспечению больных, перенесших острые сердечно-сосудистые события, рассчитана на три года. В 2020 году субъекты будут закупать лекарства по ФЗ-44, новые модели с использованием метода софинансирования со стороны населения регионы могут использовать в рамках программ за счет собственных средств.

О необходимости изменения нормативно-правовой базы для запуска пилотных проектов говорил в начале февраля на отраслевой конференции начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Сейчас федеральные деньги можно потратить только путем прямых закупок препаратов по ФЗ № 44.

Нижегородцев также рассказал, что реальная потребность программы превышает 10,15 млрд руб. В ФАС сделали расчет для трех моделей на основе потребности, рассчитанной НМИЦ кардиологии. Первая — 100%-ное обеспечение лекарствами пациента по минимальным ценам обойдется в 17,4 млрд руб. за год.

Вторая модель — бесплатное обеспечение пациентов лекарственными препаратами по медианной цене, в которую попадают почти все производители, заявленные в рамках программы по сердечно-сосудистым заболеваниям. Цена такой схемы — 22,1 млрд руб.

Третий вариант — софинансирование половины суммы со стороны пациента, расчеты идут по максимальным ценам и требуют 21,6 млрд руб.

Елена Калиновская

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