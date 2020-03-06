Британский регулятор оштрафовал четыре компании за ценовой сговор

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало четыре компании на общую сумму 3,4 млн фунтов стерлингов за искусственное завышение цены на антидепрессант nortriptyline, сообщает Daily Mail.

Кроме того, компании дополнительно заплатят 1 млн фунтов Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS), а руководитель одной из компаний лишится работы.

CMA обвинило компанию King Pharmaceuticals («Кинг Фармсьютикалз») и фармподразделение компании Auden Mckenzie («Оден Маккензи») в сговоре относительно цены на препарат и объемов поставок крупному фармдистрибьютору.

King Pharmaceuticals также обвиняется в обмене коммерческой информацией с целью сохранения высокой цены на препарат с компаниями Alissa Healthcare Research («Алисса Хелскер Ресерч») и Lexon UK («Лексон UK).

Nortriptyline применяется для лечения симптомов депрессии.

CMA расследовало два нарушения антимонопольного законодательства – раздел рынка и обмен коммерческой информацией.

Согласно решению регулятора, исполнительный директор King Pharmaceuticals д-р Филип Холлвуд лишен права занимать руководящие должности в любых британских компаниях в течение семи лет. CMA рассматривает подобную меру и в отношении руководителей других компаний, замешанных в ценовом сговоре.

Илья Дугин

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