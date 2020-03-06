Bristol-Myers Squibb и Voluntis подписали соглашение о разработке цифровой терапии

Французский разработчик цифровых терапевтических решений Voluntis («Волантис») подписал соглашение о сотрудничестве в разработке систем цифровой терапии в онкологии с фармкомпанией Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS), сообщает PMLive.

Основой сделки стала разработанная Voluntis программная платформа Theraxium Oncology. Она включает в себя модули для проектирования и имитационного моделирования клинических алгоритмов (КА).

Voluntis использовал эти модули для создания стандартной библиотеки КА. Эти алгоритмы в дальнейшем можно кастомизировать.

Данная цифровая терапевтическая система поддерживает персонализированное управление симптомами на дому. Эту возможность обеспечивают автоматизированные рекомендации, которые исходят от интеллектуальных клинических алгоритмов.

В рамках соглашения партнеры планируют создание и изучение решений в области цифровой терапии для поддержки пациентов с онкологическими заболеваниями. Основная цель – создание мобильного приложения, с помощью которого пациенты могли бы самостоятельно управлять симптомами.

В приложение будут включены КА, основанные на доказательствах. Они будут давать пациентам рекомендации в режиме реального времени для самостоятельного управления симптомами, относящимися к назначенной терапии.

Хотя об этом не упоминается в новостях, назначенная терапия может включать в себя ингибитор контрольных точек Opdivo (ниволумаб), показанный к применению при ряде типов рака.

Помимо разработки приложения партнеры будут исследовать способы оказания помощи пациентам в более эффективном общении с врачами, отслеживании симптомов и получении персонализированного плана поддержки.

Татьяна Кублицкая

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