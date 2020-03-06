Рекрутеры рассказали о самых востребованных вакансиях на фармрынке

Активность работодателей на рынке труда в сфере фармпроизводства в 2019 году была высокой. Особенно востребованы специалисты по качеству, отмечают эксперты рекрутинговой компании Hays.

По словам управляющего консультанта направления «Производство» Нины Вороновой, спрос на кандидатов одинаково высок во всех областях качества фармпроизводства. Нужны специалисты в отделы обеспечения качества, уполномоченные лица, руководители отдела контроля качества, сотрудники хроматографической лаборатории.

Российские работодатели предъявляют все больше требований к кандидатам в сфере качества. «Помимо знания стандартов GMP, требуется знание английского языка, поскольку специалисты по качеству работают в тесном контакте с зарубежными клиентами и партнерами», — рассказывает Воронова.

В 2019 году наблюдался большой спрос на специалистов по трансферу технологий. Актуальны запросы на проектных менеджеров, занимающихся поиском контрактных площадок, управлением процессами трансфера и коммуникациями с контрагентами по коммерческим условиям.

«Один из главных вызовов последнего периода для всех фармацевтических производств – проекты по сериализации. Кандидаты, получившие данный опыт, будут востребованы в 2020 году», — полагает Воронова.

Увеличилось количество запросов на кандидатов с опытом на стыке направлений «валидация» и ИТ. Наиболее востребованы специалисты, которые осуществляли валидационные проекты от URS до PQ и при этом владеют программированием на базовом уровне. Те функции, которые раньше были на аутсорсинге, начинают переходить под непосредственное управление компании.

Еще один заметный тренд — активность работодателей на рынке биотехнологических продуктов, отмечает консультант направления «Производство» Hays Михаил Зеленцов.

По его словам, спрос на специалистов в области биотехнологий значительно превышает предложение.

«Количество выпускников вузов недостаточно для удовлетворения потребностей российского рынка. Стоит также учитывать конкуренцию за таких выпускников со стороны зарубежных стран. Работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта в биотехнологическом производстве, параллельно привлекая профильных специалистов еще во время их обучения», – говорит эксперт

По словам Зеленцова, все больше специалистов из сфер FMCG и «химическое производство» желают перейти в фармацевтику – интересуют позиции начальника производства или директора завода. В минувшем году были примеры таких успешных переходов.

По данным обзора зарплат Hays, сотрудники производства в международных компаниях получают больше, чем в отечественных. Так, в Центральном федеральном округе средняя зарплата директора завода в российской компании составляет 450 тыс. руб., в международной — 500 тыс. руб. Директор по качеству российского предприятия зарабатывает в среднем 220 тыс. руб. Его коллега в иностранной компании – на 80 тыс. руб. больше. Заработок технолога в международной компании 100 тыс. руб. – на 10 тыс. выше, чем в российской.

Наталья Маскина

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