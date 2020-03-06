Закон о федеральном регистре льготников Госдума рассмотрит в апреле

Комитет Госдумы по охране здоровья 5 марта одобрил законопроект, вносящий изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения граждан лекарствами, медизделиями и лечебным питанием.

Проект предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, который постепенно позволит уйти от дублирования льгот. Регистр обеспечит автоматизированный анализ фактического льготного лекобеспечения, повысит точность прогнозирования потребности в лекарствах, медизделиях и лечебном питании.

Регистр будет обмениваться данными со всеми другими медицинскими регистрами и государственной информационной системой социального обеспечения.

Законопроект разрешает пересматривать Перечень ЖНВЛП более одного раза в год. Тем самым правительство сможет актуализировать перечень в соответствии с решениями Комиссии по формированию лекарственных перечней при Минздраве, которая заседает каждый квартал.

Третье нововведение проекта — ликвидация перечня ОНЛС, так как предлагается отдельные льготные категории граждан обеспечивать лекарствами в объеме Перечня ЖНВЛП. Точно так же предлагается в рамках территориальных программ госгарантий региональным льготникам предоставлять все необходимые лекарства из Перечня ЖНВЛП.

Комитет по охране здоровья принимает отзывы и предложения по законопроекту до 8 апреля. Он будет рассмотрен в первом чтении в апреле 2020 года, говорится в решении комитета.

Елена Калиновская

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