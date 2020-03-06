FDA заявило об ограничении применения монтелукаста при аллергическом рините

Экспертная комиссия FDA пересмотрела имеющиеся данные о безопасности монтелукаста. Инструкция к препарату теперь будет включать особое предупреждение о психоневрологических нарушениях.

Монтелукаст впервые был одобрен FDA в 1998 году, применяется для лечения бронхиальной астмы и аллергического ринита. Информация о возможных психоневрологических нарушениях на фоне приема препарата впервые появилась в инструкции в 2008 году, сейчас включает суицидальные мысли и действия. Тем не менее регулятор посчитал, что многие медицинские специалисты и пациенты недостаточно осведомлены о рисках.

Новое предупреждение предписывает избегать назначения препарата пациентам с умеренными симптомами заболевания, особенно это касается аллергического ринита. При возникновении неблагоприятных симптомов, таких как галлюцинации, сомнамбулизм, раздражительность, агрессивное поведение, проблемы с памятью и вниманием, тремор, депрессия, суицидальное поведение, о них следует сообщить и прекратить прием препарата.

Анастасия Теслина

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