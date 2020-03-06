Свидетель по делу «Ульяновскфармации» рассказала о трехкратном завышении цен на торгах

В Ленинском районном суде Ульяновска продолжается слушание громкого уголовного дела в отношении бывшего руководства Министерства здравоохранения региона и АО «Ульяновскфармация».

Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при закупках медицинских изделий для ЛПУ субъекта. Информация содержится в единой судебной информационной системе.

Уголовное дело против экс-министров здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова и Павла Дегтяря, экс-депутата Заксобрания Игоря Тихонова, экс-директора «Ульяновскфармации» Ольги Кузнецовой и ее экс-зама Евгения Когана было заведено в июле 2018 года. В декабре 2019 года его передали для рассмотрения в суд. Заседания проходят практически ежедневно — дело состоит из 136 томов.

4 марта в суде заслушали экс-заместителя главного врача по экономической части Ульяновской областной клинической больницы Татьяну Танаеву. В роли свидетеля она подробно рассказала о деталях перехода медицинских организаций региона на совместные торги и о последствиях такой оптимизации.

Как сообщает «Улправда», Татьяна Танаева представила таблицу с ценами, по которым больница закупала кислород на протяжении нескольких лет и по которым заключаются контракты сейчас (данные с портала госзакупок). В 2015 году стоимость кислорода составляла 12 рублей за кг, в 2016 – 19,25, в 2017– 24,87, в 2018 – 31 (по итогам совместных торгов у «Ульяновскфармации»), в 2019 – 15,5 (самостоятельные закупки больницы), в 2020 – 10.

Впрочем, адвокаты подсудимых настаивают на том, что завышение цен на торгах не является предметом судебного разбирательства. Следствие не смогло доказать именно мошеннические действия и факт присвоения денежных средств, полученных по итогам сделок больниц с АО «Ульяновскфармация». Фигуранты дела свою вину не признают.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik