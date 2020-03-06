Одна из крупнейших аптечных госсетей предложила изменить модель лекарственного обеспечения

АО «Губернские аптеки» просит организовать дискуссию в рамках Красноярского экономического форума-2020 о создании эффективной модели льготного лекарственного обеспечения в рамках федеральных и региональных программ. Сеть готова реализовывать пилотный проект, построенный на принципах возмещения, на своей территории. Это позволит решить проблемы неэффективной закупки препаратов для федеральных и региональных льготников, считают в компании.

Соответствующее письмо краевая госсеть (305 точек) отправила на имя заместителей председателя красноярского правительства Алексея Подкорытова (курирует соцполитику) и Сергея Верещагина (руководит организацией КЭФ-2020). «ФВ» ознакомился с копией письма, достоверность документа подтвердили редакции в пресс-службе «Губернских аптек».

Назад к системе возмещения

Региональные власти еще не смогли согласовать организацию подобной площадки с вице-премьером российского правительства Юрием Борисовым, который курирует форум. Об этом сообщил «ФВ» руководитель пресс-службы «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

Существующая система льготного лекарственного обеспечения, объединяющая федеральные и региональные программы, вызывает множество нареканий со стороны пациентского сообщества, сказано в письме. Ее механизм базируется на законе о госзакупках (№ 44-ФЗ). На практике схема нередко дает сбои: торги могут не состояться, каких-то лекарственных средств может быть куплено больше, чем нужно, а каких-то, наоборот, не хватить.

Часто льготополучатели жалуются, что вместо дженериков, которые закуплены региональным минздравом, хотят получить оригинальные препараты, которые рекомендует лечащий врач.

В «Губернских аптеках» предлагают пересмотреть базовый механизм системы, взяв за образец систему возмещения затрат. Такая схема существовала в Красноярском крае до 2017 года. Модель в разговоре с «ФВ» описала генеральный директор предприятия Алена Попова: «Лечащий врач, руководствуясь стандартами лечения и статусом пациента, выписывал ему лекарственное средство из утвержденного федеральным или региональным Министерством здравоохранения перечня. Пациент приходил в аптеку, где ему отпускали то, что необходимо, а затем аптеке за счет государственных средств компенсировались расходы за выданные препараты».

Благодаря этому механизму льготники получали препарат по конкретному торговому наименованию.

К пилоту готовы

Опираясь на этот опыт, Красноярский край может стать площадкой для реализации пилотного проекта со схожим механизмом, говорит Попова. На КЭФ-2020 она предлагает сформировать пакет предложений для федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

Текущая система закупок «отсекает» возможность применять наиболее эффективную для конкретного больного терапию, прокомментировал «ФВ» научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Рамил Хабриев. По его словам, льготное обеспечение адекватно запросам пациентов только при закупке таргетных препаратов для лечения орфанных заболеваний.

«В остальных случаях эта схема несправедлива для пациента, – считает он. – Необходимо четко установить категории населения, которым гарантирована помощь при амбулаторном лечении. Если пациент хочет приобрести препарат в рамках МНН, стоимость которого выходит за рамки государственного возмещения, то он должен иметь возможность доплатить разницу».

Эта схема укладывается в обычную работу аптечной организации, говорит Хабриев. «Бессмысленно в таком случае создавать запасы на складах», – добавляет он.

Неэффективное планирование закупок не первый год становится причиной «лекарственных» скандалов в Красноярском крае. Минздраву приходится просить средства в долг, чтобы закрыть потребности льготников, а другие позиции остаются невостребованными.

«Препараты, которые «мертвым грузом» лежат на складе еще с 2016 года, стоят 470 млн руб. А препараты, чей срок годности истекает, 25 млн руб.», – сообщал в конце 2019 года «ФВ» депутат Александр Глисков. Он указывал на заниженность официальной статистики.

Ольга Коберник

pharmvestnik