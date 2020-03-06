Палата представителей США одобрила выделение 8,3 млрд долл. на борьбу с коронавирусом

Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о выделении 8,3 млрд долл. на борьбу с коронавирусом и разработку вакцин, сообщает Reuters.

Голосование в Сенате намечено на ближайшие часы.

Конгрессмены намерены как можно быстрее представить согласованный законопроект на подпись Президенту США Дональду Трампу.

Изначально администрация Президента США запрашивала у Конгресса 2,5 млрд долл.

Законопроект предусматривает выделение более 3 млрд долл. на разработку вакцин против коронавируса, средств диагностики и лекарственных препаратов.

Кроме того, 1,2 млрд долл. будут направлены на поддержку международных усилий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Около 1 млрд долл. планируется направить на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 2,2 млрд долл. – на финансирование мероприятий по профилактике, подготовке и реакции на распространение коронавируса в США, в т.ч. 950 млн долл. на поддержку мер, принимаемых федеральными и местными властями.

В законопроекте также предусматриваются кредиты с низкой процентной ставкой для небольших компаний, пострадавших в результате вспышки коронавируса.

Илья Дугин

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