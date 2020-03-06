Татарстанский завод нарастил продажи бактерицидных облучателей в 2,4 раза

На фоне панических настроений, связанных с распространением COVID-19, выиграли производители не только медицинских масок и диагностикумов, но и бактерицидных обеззараживателей.

Татарстанский завод POZIS (Госкорпорация «Ростех») в январе-феврале увеличил поставки облучателей-рециркуляторов, предназначенных для дезинфекции и обеззараживания воздуха в помещениях, в 2,4 раза. Такие данные приводит Ростех в своем пресс-релизе.

«У меня небольшой центр развития для детей, с февраля родители стали в массовом порядке интересоваться, проводим ли мы обеззараживание помещения специальными лампами, как это делается в медицинских организациях, после чего нам пришлось приобрести соответствующее оборудование», – рассказала «ФВ» владелица малого бизнеса Елена Кузнецова.

Продажи холодильной техники татарстанского производителя, включая специализированные фармацевтические устройства для «холодовой цепи», по итогам прошлого года тоже выросли: в количественном выражении на 4,2%, в стоимостном – на 5,4%.

Фото: POZIS

Екатерина Погонцева

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