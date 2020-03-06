Servier готова поставить в Россию 1 500 флаконов не зарегистрированного в РФ Онкаспара

Французская компания Servier – производитель не зарегистрированного в РФ онкогематологического Онкаспара (пэгаспаргаза) – зарезервировала для России 1 500 флаконов препарата. Об этом 5 марта на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина. Французская компания Servier – производитель не зарегистрированного в РФ онкогематологического Онкаспара (пэгаспаргаза) – зарезервировала для России 1 500 флаконов препарата. Об этом 5 марта на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина.

Сейчас в правительстве обсуждается выделение средств на закупку Онкаспара, также Минздрав ведет переговоры о приобретении препарата с благотворительными организациями. Первое такое обсуждение с фондом «Подари жизнь», по словам Максимкиной, прошло «не очень конструктивно», и в Минздраве рассматривают сотрудничество с другими благотворительными фондами.

В представительстве Servier Vademecum подтвердили готовность отгрузить заявленное количество препарата на коммерческой основе, но о других параметрах возможной поставки не сообщили. В благотворительном фонде «Подари жизнь» на запрос о деталях переговоров с Минздравом оперативно ответить не смогли.

Онкаспар утратил российскую регистрацию в 2019 году, поскольку с 2018 года права на препарат перешли к Servier вместе с покупкой онкологического портфеля Shire. Французская фармкомпания в феврале 2020 года, после жалоб онкогематологов на дефицит Онкаспара, сообщила о намерении возобновить регистрацию препарата по единому регламенту ЕАЭС.

Servier – международная фармкомпания со штаб-квартирой во Франции. Компания представлена в 149 странах мира и имеет свой завод в России в Софьино. Основной портфель Servier составляют препараты для лечения эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний. Продажи Servier за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2018 года, составили 4,2 млрд евро, операционная прибыль – 307 млн евро.

Фото: medrussia.org

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