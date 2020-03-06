В Ухане в связи со вспышкой COVID-19 объем образования медицинских отходов вырос до 200 тонн в день

В Китае в результате возросшего спроса на медицинские маски, продиктованного вспышкой коронавирусной инфекции, резко увеличился объем образующихся медицинских отходов. Наиболее критичная ситуация сложилась в эпицентре эпидемии – городе Ухане, где за день скапливается до 200 тонн медицинского мусора. Единственное профильное предприятие города при этом способно переработать только 50 тонн в день. В Китае в результате возросшего спроса на медицинские маски, продиктованного вспышкой коронавирусной инфекции, резко увеличился объем образующихся медицинских отходов. Наиболее критичная ситуация сложилась в эпицентре эпидемии – городе Ухане, где за день скапливается до 200 тонн медицинского мусора. Единственное профильное предприятие города при этом способно переработать только 50 тонн в день.

Администрация Уханя намерена перепрофилировать мусоросжигательные заводы, рассчитанные на утилизацию бытовых отходов, под работу с медицинскими и создать дополнительные места их временного хранения. Планируется построить дополнительные мусороперерабатывающие предприятия.

Основная инфраструктура по утилизации отходов в Китае последний раз модернизировалась 17 лет назад во время вспышки атипичной пневмонии, при этом число специализированных перерабатывающих предприятий, по оценкам экспертов, с 2002 года не изменилось.

Национальный регламент работы с медицинскими отходами последний раз обновлялся в 2002 году. Тогда же на модернизацию инфраструктуры по утилизации мусора потребовалось выделение $2,4 млрд.

Вспышка пневмонии неясной этиологии произошла в Ухане в конце декабря 2019 года. В начале января 2020 года стало известно, что возбудителем заболевания является коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заболели уже 93,2 тысячи человек, из них 80,2 тысячи – граждане КНР. Всего от инфекции умерли более 3,2 тысячи человек, излечились 50,7 тысячи. Инфекции, вызванные COVID-19, зарегистрированы в 80 странах мира.

Фото: scmp.com

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