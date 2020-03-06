Москва закупит УЗИ и маммографы по контрактам жизненного цикла на 4 млрд рублей

Согласно условиям конкурсов, поставщики должны отгрузить в столичные больницы 209 аппаратов УЗИ по начальной максимальной цене контракта 8,9 млн рублей и 100 аппаратов УЗИ по цене 9,6 млн рублей, а также 19 маммографов экспертного класса со стартовой ценой 61 млн рублей. Срок КЖЦ составит 10 лет для всех наименований медоборудования, в первые четыре года будет действовать расширенная гарантия, в следующие шесть лет – проводиться сервисное обслуживание.
В ноябре-декабре 2019 года «Гормедтехника» закупила на 12 конкурсах по КЖЦ 42 ангиографа, 101 МРТ и 116 КТ на общую сумму 18,6 млрд рублей. Как ранее отчитывалась вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, снижение цены на торгах составило 40–49%. Победителями стали компании-производители – GE Healthcare, Philips, Siemens Healthineers и российский партнер Canon Medical Systems АО «Р-Фарм».
В конце января 2020 года правительство Москвы предложило регионам проводить совместные торги «в интересах нескольких заказчиков» на право заключения КЖЦ на поставку медоборудования, в частности маммографов, рентгенологического, эндоскопического и УЗИ-оборудования. Дедлайн приема заявок закончился 15 февраля 2020 года.
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