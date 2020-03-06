Москва закупит УЗИ и маммографы по контрактам жизненного цикла на 4 млрд рублей

Департамент здравоохранения Москвы через подведомственное ГАУ «Гормедтехника» объявил три конкурса на поставку аппаратов ультразвуковой диагностики и маммографов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) на общую сумму 3,979 млрд рублей. Прием заявок продлится до 16 марта 2020 года, все закупаемое оборудование предназначено для московских медучреждений. Департамент здравоохранения Москвы через подведомственное ГАУ «Гормедтехника» объявил три конкурса на поставку аппаратов ультразвуковой диагностики и маммографов по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) на общую сумму 3,979 млрд рублей. Прием заявок продлится до 16 марта 2020 года, все закупаемое оборудование предназначено для московских медучреждений.

Согласно условиям конкурсов, поставщики должны отгрузить в столичные больницы 209 аппаратов УЗИ по начальной максимальной цене контракта 8,9 млн рублей и 100 аппаратов УЗИ по цене 9,6 млн рублей, а также 19 маммографов экспертного класса со стартовой ценой 61 млн рублей. Срок КЖЦ составит 10 лет для всех наименований медоборудования, в первые четыре года будет действовать расширенная гарантия, в следующие шесть лет – проводиться сервисное обслуживание.

В ноябре-декабре 2019 года «Гормедтехника» закупила на 12 конкурсах по КЖЦ 42 ангиографа, 101 МРТ и 116 КТ на общую сумму 18,6 млрд рублей. Как ранее отчитывалась вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, снижение цены на торгах составило 40–49%. Победителями стали компании-производители – GE Healthcare, Philips, Siemens Healthineers и российский партнер Canon Medical Systems АО «Р-Фарм».

В конце января 2020 года правительство Москвы предложило регионам проводить совместные торги «в интересах нескольких заказчиков» на право заключения КЖЦ на поставку медоборудования, в частности маммографов, рентгенологического, эндоскопического и УЗИ-оборудования. Дедлайн приема заявок закончился 15 февраля 2020 года.