Перечень освобожденных от НДС медтоваров предложили обновлять один раз в три года

Минздрав РФ подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ №1042 от 30 сентября 2015 года, регламентирующее перечень медизделий, не подлежащих или освобождающихся от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации их в России или ввозе на территорию страны. В частности, профильным ведомствам предлагается обновлять перечень таких товаров один раз в три года. Минздрав РФ подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ №1042 от 30 сентября 2015 года, регламентирующее перечень медизделий, не подлежащих или освобождающихся от налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации их в России или ввозе на территорию страны. В частности, профильным ведомствам предлагается обновлять перечень таких товаров один раз в три года.

«Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной таможенной службе осуществлять анализ применения перечня, утвержденного настоящим постановлением, и вносить в установленном порядке по компетенции ‎в Правительство Российской Федерации предложения о внесении в него изменений не реже одного раза в три года», – говорится в предложенном Минздравом тексте поправок.

Согласно действующей редакции документа, ведомства должны вносить изменения в перечень медицинских товаров «при необходимости».

В марте 2019 года Минздрав РФ представил очередную редакцию поправок в постановление Правительства РФ №1042. Тогда ведомство предложило обновить список кодов для возвращения льготы на НДС при ввозе медизделий на территорию России.