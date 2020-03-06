Перечень освобожденных от НДС медтоваров предложили обновлять один раз в три года

«Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральной таможенной службе осуществлять анализ применения перечня, утвержденного настоящим постановлением, и вносить в установленном порядке по компетенции в Правительство Российской Федерации предложения о внесении в него изменений не реже одного раза в три года», – говорится в предложенном Минздравом тексте поправок.
Согласно действующей редакции документа, ведомства должны вносить изменения в перечень медицинских товаров «при необходимости».
В марте 2019 года Минздрав РФ представил очередную редакцию поправок в постановление Правительства РФ №1042. Тогда ведомство предложило обновить список кодов для возвращения льготы на НДС при ввозе медизделий на территорию России.
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