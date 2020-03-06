Документ, регламентирующий продажи БАД, может быть готов через месяц

Рынок биологически активных добавок (БАДов) в России не отрегулирован, на нём много контрафакта и фальсификата. Государство должно установить особый контроль в этой сфере, тем более что это касается жизни и здоровья граждан. Накануне стало известно, что депутаты прорабатывают вопрос о введении обязательной маркировки БАДов. О том, чем опасен теневой рынок БАДов и как можно решить эту проблему, «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Александр Петрович, вы недавно заявили, что готовите законопроект о маркировке БАДов. Чем вызвана такая необходимость?

К нам в комитет постоянно поступают жалобы, что людям под видом лекарств продают БАДы. Поэтому мы и обратили внимание на эту проблему.

Сейчас рынок биологически активных добавок практически не отрегулирован. Но это тот товар, который может угрожать здоровью и жизни граждан, и, мне кажется, он нуждается в особом контроле со стороны государства.

В чём вы видите угрозу?

БАДы и спортивное питание сегодня очень часто используются в криминальных сферах. Поэтому и нужно на федеральном уровне отслеживать объёмы продаж, виды этих добавок. На рынке вращается огромное число БАДов, которые вообще не зарегистрированы в России. Кроме того, свободно продаются добавки, в составе которых есть запрещённые в России вещества. А что творится в Интернете! Людям доносят недостоверную информацию о том, что такое БАДы, делают упаковку такую же, как у лекарств, и продают их под видом медикаментов бабушкам. Это огромная проблема.

Сейчас при рекламе БАДов обязательно упоминание, что они не являются лекарственным средством. Этого мало?

Нужно идти дальше. Мы сейчас продумываем варианты. Но, я думаю, для устранения фальсификата и контрафакта на этом рынке достаточно маркировки. Она решает такие проблемы очень эффективно.

Этот вывод вы делаете по тому эффекту, который дала маркировка лекарств?

Да. Мы смотрим, как сегодня работает маркировка по лекарствам для программы «Семь нозологий». Всё, рынок серых продаж этих препаратов, то есть когда их перепродают из медучреждений, просто начал исчезать. Потому что маркированное видно.

Что вы подразумеваете под маркировкой биологически активных добавок?

Это криптокод — то, что сейчас применяют для лекарств. Он позволит отследить, где произведён БАД, продавался он уже где-то или нет, увидеть его логистику и рекомендуемую цену. Далее, можно посмотреть его состав, потому что часто в БАДы включают химические вещества, которые в них запрещено использовать.

Государственных контролёров невозможно бесконечно увеличивать. А так человек, если он думает о своём здоровье, сам сможет всё проверить. Достаточно навести на код камеру смартфона — и вся информация высветится. А в учреждениях должны быть мониторы со считывающими устройствами.

Как эта идея будет реализована в нормативном плане?

Мы рассматриваем два варианта. Первый: предложить Правительству включить раздел о БАДах в постановление о маркировке табака, обуви и всего остального. Если же Правительство посчитает, что это нужно сделать с помощью закона, то мы на этот случай готовим законопроект. Документ подобен тому, который сейчас регулирует маркировку лекарств. Но мы хотели бы, чтобы это было постановление Правительства, этим можно ограничиться.

Вы уже направили своё предложение в Правительство? На какой стадии ваша инициатива?

Мы пока готовим предложения, я сейчас только объясняю саму мысль — что мы готовим. У нас есть рабочая группа, мы отрабатываем все моменты. При нашем комитете есть подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств — на его базе и ведётся вся работа. Можно сказать, что сейчас только сформировалась сама идея, мы взяли этот вопрос в работу.

Вносить документ в Госдуму или отправлять в Правительство пока слишком рано, ещё не прошли все обсуждения, нет никаких деталей. Это слишком серьёзный вопрос, он затрагивает очень большую сферу деятельности, каждого жителя России, рынки сбыта, поэтому нужно обдумать каждое слово, которое мы вписываем в нормативный акт. Плюс нужно обязательно провести общественное обсуждение. На подготовку нам нужен ещё примерно месяц.

Автор фото Денис Юнцев, Росконгресс

gmpnews