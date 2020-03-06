«АТОЛ» и «Лаборатория Маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке

Компания «АТОЛ» и Центр Дополнительного профессионального образования «ЛАБОРАТОРИЯ МАРКИРОВКИ» (Track & Trace Educational Center) заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на повышение уровня знаний и квалификации представителей фармацевтической отрасли в области цифровой маркировки, систем мониторинга и противодействия нелегальному обороту лекарственных препаратов.

В рамках соглашения компании договорились об оснащении оборудованием и программным обеспечением трех учебных центров «ЛАБОРАТОРИИ МАРКИРОВКИ»: на базе Сеченовского Университета в г. Москве, Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета и Воронежского Государственного Университета. Автоматизированные рабочие места с онлайн-кассами, программным обеспечением, 2d-сканерами, терминалами сбора данных от «АТОЛ» помогут сотрудникам фармацевтических предприятий, импортеров и дистрибуторов, аптечных и лечебных учреждений получить практические навыки по работе с маркированными лекарственными препаратами в соответствии с профилем деятельности.

Программа предусматривает совместную разработку учебных материалов для аптечных учреждений, медицинских организаций и стоматологических клиник. Презентация дополненной автоматизированными рабочими местами программы повышения квалификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, задействованных в обороте лекарственных препаратов пройдет в учебных центрах на базе Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета и Воронежского Государственного Университета.

«ЛАБОРАТОРИЯ МАРКИРОВКИ» стала платформой, где совместными усилиями всех участников оборота лекарственных средств аккумулирован коллективный опыт, который упростит переход к маркировке и обороту маркированных препаратов. В партнерстве с «АТОЛ» мы расширили спектр подготовки профильных специалистов. Те участники оборота, кто работает в регионах от Калининграда до Владивостока, используют онлайн-обучение, а центральные регионы пройдут очный курс и сразу получат знания и отработают навыки на новом оборудовании», – комментирует Владимир Плохих, генеральный директор «ЛАБОРАТОРИИ МАРКИРОВКИ».

«Для сохранения непрерывности процессов продажи лекарственных средств в соответствии с законодательством бизнесу правильнее отработать все возможные ошибки, связанные с маркировкой, до обязательного срока 1 июля. Обучающие курсы – одна из возможностей без риска для действующего бизнеса подготовить сотрудников к работе с новым регламентом. «АТОЛ» не только разрабатывает оборудование и ПО для работы с маркировкой, но и активно занимается образовательным направлением, обучая партнеров и клиентов в онлайн- и офлайн-форматах новым требованиям. Партнерство с «ЛАБОРАТОРИЕЙ МАРКИРОВКИ» стало для нас логичным продолжением начатой работы», – отмечает Оксана Колчина, исполнительный директор компании «АТОЛ».

gmpnews