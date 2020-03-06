Объём коммерческого рынка лекарств в России в январе 2020 года составил 91,8 млрд рублей

По сравнению с декабрём 2019 года ёмкость рынка (в розничных ценах) уменьшилась на 6,8%. Относительно января 2019 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 8,9%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в январе 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года снизилась на 0,9%, и составила 218,0 рублей, такие данные приводит аналитическое агентство DSM Group.

Структура коммерческого рынка ЛП в январе 2020 года по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно января 2019 года. Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,3%, и составил 42,7% в январе 2020 года. Доля самого востребованного ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год сократилась на 1,0% до 42,9%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 1,0% относительно января 2019 года, и составил 3,4%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 11,0% (-0,3%).

По итогам января 2020 года 58,7% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 32,0%. Коммерческий сегмент рынка по итогам января 2020 года на 35,4% был представлен рецептурными препаратами и на 64,6% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в январе 2020 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — «Отисифарм». Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам января 2020 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Нурофен» (0,8%); на третьем месте — «Мирамистин» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в январе 2020 года снизился на 6,3% относительно декабря 2019 года, и составил 6,0 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в первом месяце 2020 года сократился на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 26,7 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в январе 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года выросла на 2,3%, и составила 225,2 рублей. Топ-3 производителей БАД занял 28,7% рынка в январе в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,1%), Solgar Vitamin and Herb (7,1%) и PharmaMed (5,5%).

gmpnews