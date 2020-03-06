Минздрав РФ отменил государственную регистрацию препарата Энзапрост®-Ф

Министерством здравоохранения РФ в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата, стимулирующего родовую деятельность:

Энзапрост®-Ф (динопрост) – раствор для интраамниального введения, 5 мг/мл; регистрационное удостоверение П N014872/01 от 13.10.2008, выдано ХИНОИН Завод Фармацевтичсеких и Химических продуктов ЗАО, Венгрия; производитель ХИНОИН Завод Фармацевтичсеких и Химических продуктов ЗАО, Венгрия.

Нужно сказать, что за 03-04 марта 2020 года это уже четвертое исключение из государственного реестра, ранее была отменена регистрация препаратов: Ультрапрокт®, Мелоксикам и Окситоцин Гриндекс. Всего же с начала 2020 года из госреестра исключены 30 препаратов.

Решение по Энзапросту®-Ф было принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом АО «Санофи-Авенти Груп».

gmpnews