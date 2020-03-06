В Китае уточнили сроки появления первой вакцины от COVID-19

Информация о том, что появления вакцины от коронавируса можно ожидать со дня на день, стала циркулировать в китайских соцсетях сразу же после появления там фото, на которых известный вирусолог, академик Чэнь Вэй делает себе инъекцию. Это событие стало почвой для предположений, что таким образом медик и, между прочим, генерал китайской армии, испытывает на себе препарат против COVID-19. Однако, как сообщает издание «The Paper», даже проверка на себе препарата, который ждут в Китае, не означает его скорого появления в продаже.

По словам источника издания, который пожелал остаться неназванным, работа над вакциной ведётся, но в соответствии с действующими нормами и правилами. А они, в свою очередь, подразумевают прохождение целого цикла исследований и испытаний, занимающих много времени. С учётом этого, самое раннее, когда вакцина может появиться, эксперты называют конец апреля.

При создании лекарств подобного рода особое внимание уделяется вопросам её безопасности, сообщает издание. В этом вопросе никак нельзя пропустить ни одной стадии, включающих испытания на животных, потом клинические эксперименты и, наконец, проверку реакции человеческого организма на изобретённый препарат.

Таким образом, сперва разработанному препарату требуется пройти путь от точечных и единичных испытаний до масштабных тестов, по их итогам будет приниматься решение о начале поставок этого лекарства в больницы и аптеки, рассказал специалист «The Paper».

Согласно официальным сообщениям, в Китае работа по созданию и проверке лекарства против коронавируса ведётся очень динамично и в качестве цели заявлено начало её клинических испытаний в апреле этого года.

По данным «The Paper», в настоящее время проводятся испытания шести видов вакцин от коронавируса на животных.

В тоже время японская фармацевтическая компания «Энджес» (AnGes) объявила о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса COVID-19 с Университетом города Осака.

Компания «Энджес» специализируется на разработке ДНК-плазмида HGF, внехромосомного самовоспроизводящегося генетического элемента, и с помощью этой технологии будет создаваться вакцина от коронавируса.

Согласно пресс-релизу компании, такую вакцину можно сделать в более краткие сроки по сравнению с вакциной, создаваемой из вирусного белка, без использования опасных патогенов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия также разрабатывает вакцину от коронавируса по пяти направлениям в 13 вариантах.

gmpnews