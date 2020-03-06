Эксперты оценили последствия для фармпромышленности от нового коронавируса

Производители лекарств РФ изучили возможность смены поставщиков фармсырья на фоне коронавируса в Китае, но это может привести к росту цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, пока проблем с поставками нет.

«Такая возможность существует, но нужно понимать, что процесс замены лекарственных субстанций занимает, во-первых, достаточно длительное время, а второе – это может повлиять в том числе на увеличение цены самого лекарственного изделия», – сказал он.

«На сегодняшний день мы не видим конкретной проблемы, но тем не менее имеем в виду, и наши производители лекарственных средств проработали заранее возможность перехода на других поставщиков. Поэтому если такое вдруг понадобится, то мы вместе с Минздравом оперативно отработаем данное решение», – сказал он. Министр пояснил, что пока речь идет о формировании резерва и запасов по этим компонентам.

Экономический урон России от вспышки нового коронавируса эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценили в $262 млн. При этом среди наиболее пострадавших отраслей российской экономики они называют химическую ($97 млн), металлургическую ($21 млн), точное приборостроение ($9 млн) и автомобильную ($8 млн). Как пояснила директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон, авторы доклада не проводили всеобъемлющий анализ экономических последствий вспышки коронавируса для РФ, однако «в силу взаимосвязи между экономиками России и Китая воздействие на фармацевтическую и автомобильную промышленность, а также точное приборостроение может быть крайне негативным«.

gmpnews