Плюс 13-15% к себестоимости лекарственных препаратов

Непроизводственные потери во время изготовления лекарств, фасовки и их упаковки значительно сказываются на прибыли предприятия. Опытом по оптимизации затрат поделились производители во время бизнес-завтрака. Он состоялся 4 марта в Москве в рамках «ФАРМАПАК» — серии деловых мероприятий для фармацевтической отрасли.

Минимизация рисков, снижение расходов, соответствие жёстким требованиям регуляторов и ФСБ стали основными темами для обсуждения. По словам члена экспертного совета по развитию механизмов регулирования производственных процессов, основанных на системах бережливого производства при Минпромторге РФ, член ТК 076 «Системы менеджмента» Росстандарта РФ Александра Грачева, важным способом снижения затрат для любого производства остается четкая, прозрачная и понятная система мотивации персонала. Основной целью должно быть не столько количество единиц продукции за смену, сколько работа над улучшением деятельности предприятия в целом. По его опыту работы с производственными компаниями, немалую роль в сокращении затрат играет также менеджмент качеств и выбор поставщиков. Важно оценивать не закупочную стоимость сырья или упаковки, а эффективность и процент некорректной работы на всех этапах производства, пояснил г-н Грачев.

«На практике при всесторонней оценке поставщиков выяснилось: использование более дорогой в закупке, но качественной упаковки снижало себестоимость на 16% по сравнению с более дешевой упаковкой. Она, напротив, увеличивала расчётную цену на 10-12% из-за брака на фасовочных линиях», — отметил эксперт.

Инвестиции в оборудование стали еще одной серьезной темой для обсуждения. Экономия за счет обеспечения более высокой (практически в два раза) скорости работы производственных линий достигается обучением персонала. Олег Самсонов, руководитель центра послепродажного сервиса «ПРОМИС» занимается наладкой фальцевальных машин и обучением персонала более 10 лет, свои знания он успешно подтверждал на родине одних из самых востребованных сейчас в России машин марки GUK. Он поделился кейсом по работе с заказчиками. Вместо диагностики машин и ремонта, дорогого и затратного по времени, компания теперь проводит тренинги для наладчиков. По словам г-на Самсонова, это решение целого комплекса проблем.

«Сбои в работе линии выявляются и устраняются, сотрудники видят этот процесс на практике и участвуют в отладке. Если проблема возникнет снова, они справятся с ней сами. После обучения обычно идет пробный пуск — нужно сфальцевать, например, не менее 2000 инструкций, чтобы быть уверенными, настройки верные и фальцовщики все поняли».

Так в одной из компаний Московской области ресурс работы дорогостоящих комплектующих в результате вырос с 6 месяцев до 3 лет при трехсменном графике работы.

Еще одному аспекту, соответствию всем требованиям регуляторов при введении маркировки на предприятии, посвятили дискуссию. Подробный разбор нормативных актов и требований стал важным компонентом бизнес-завтрака. До старта обязательной маркировки всех лекарственных препаратов остаётся мене 3 месяцев. Бизнес-завтрак предваряет IX международный фармацевтический конгресс и выставку «ФАРМАПАК-2020» в Москве. Подробнее тему маркировки лекарств и кейсы по реализации маркировки представители фармсообщества обсудят во время круглого стола в первый день конгресса 27 апреля 2020. Регистрация на событие на сайте www.upak-forum.ru

gmpnews