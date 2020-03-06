Разработка вакцины от нового коронавируса в «Векторе» идёт по пяти направлениям

Российские ученые ускорят разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции, об этом 4 марта 2020 г. на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В настоящее время в Федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13-ти вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата или подобного рода вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно ускорить разработку этих препаратов, — сказала она.

Кроме того, по словам Голиковой, Правительство принимает все меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них. Федеральная антимонопольная служба проводит соответствующие контрольные мероприятия.

На базе этих мероприятий отмечено сейчас, в последнюю неделю, значительное снижение цен на маски в 18 регионах страны, в 47 мы фиксируем предварительное снижение или стабилизацию цен. Но в связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, Председателем Правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию Российской Федерации, за исключением только гуманитарных целей, – акцентировала внимание вице-премьер.

gmpnews