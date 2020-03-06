Польша запретила экспорт ряда препаратов и средств защиты для борьбы с коронавирусом

Власти Польши ввели запрет на вывоз из страны медикаментов, которые могут помочь в борьбе с новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Януша Чешиньского.

По его словам, речь идет о продающихся без рецепта обезболивающих, противовоспалительных, жаропонижающих средствах, а также медицинских масках и шапочках, иглах, термометрах и бахилах.

Чиновник уточнил, что речь не идет об индивидуальных потребителях, перевозящих небольшое количество лекарств для личного использования.

Первый случай заражения коронавирусом в Польше был выявлен 4 марта. По состоянию на вечер 5 марта, по всей стране в больницах с подозрением на коронавирус находятся 97 пациентов, 490 человек отправлены в домашний карантин, 5647 находятся под санитарно-эпидемиологическим надзором. Таковы данные Минздрава Польши.

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