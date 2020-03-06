RNC Pharma: Импорт готовых лекарств в Россию в 2019 году показал рекордную динамику

Крупнейшие зарубежные поставщики демонстрировали кратное увеличение отгрузок.

Общий объем импорта готовых лекарств в Россию по итогам 2019 года составил 759,2 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС), подсчитали аналитики RNC Pharma. Сумма стала не только абсолютным максимумом за всю историю российского фармрынка: также по итогам года была зафиксирована рекордная рублевая динамика поставок, которая относительно 2018 года составила 42,8%.

Отгрузки in-bulk с точки зрения динамики рекордов не били, хотя и показали внушительный прирост на уровне 22,7% в рублях. А вот общая сумма отгрузок все же смогла добиться исторического максимума: за год в Россию ввезли нерасфасованных препаратов на сумму 129,8 млрд руб.

Рублевая динамика сопровождалась значительным ростом натуральных объемов поставок: так, импорт готовых ЛП по итогам 2019 года показал прирост в 20,1% в упаковках, всего за период ввезено 2,24 млрд упаковок. Отгрузки готовых ЛП в минимальных единицах дозирования (МЕД) составили 41,3 млрд ед., при этом темпы роста сопоставимые (+20%). Аналитики отмечают, что этот результат был фактически обеспечен работой поставщиков и импортеров на протяжении трех месяцев — с сентября по ноябрь 2019 года: фармкомпании ожидали старта маркировки ЛП с января 2020 года и делали значительные складские запасы, чтобы обеспечить бесперебойную работу в переходный период. Отдельные компании за это время импортировали объемы продукции, которых хватит на 4-6 месяцев работы в стандартном режиме. Импорт in-bulk за год составил 3,17 млрд МЕД, причем показатель долгосрочной динамики здесь отрицательный (-21,7%).

После максимумов сентября-ноября результаты декабря 2019 года ни в плане денежной, ни в отношении натуральной динамики отгрузок уже не выделялись. Относительно декабря 2018 года аналитики зафиксировали прирост отгрузок готовых ЛП в упаковках на уровне +3,8%, денежная динамика вообще ушла в минус (-0,6%). О том, что старт системы маркировки с 1 января 2020 года, скорее всего, не состоится, фармкомпании понимали уже в конце ноября, а уже в первой половине декабря был утвержден соответствующий документ и объемы отгрузок компаний были скорректированы в сторону сокращения.

Из числа крупнейших компаний-поставщиков готовых ЛП в ТОР20 по итогам 2019 года отрицательную рублевую динамику отгрузок демонстрировали всего три компании: КРКА (-7%), Abbott (-6%) и Gedeon Richter (-3,5%). Причем здесь уместно говорить не столько о сокращение поставок, сколько о коррекции объемов импорта за счет локализации производства ряда ассортиментных позиций на российских предприятиях. Остальные компании в «двадцатке» не просто росли, а демонстрировали кратное увеличение отгрузок. Рекордсменом стала компания «БМС», которая за год увеличила импорт готовых ЛП в 5,2 раза, второе место с точки зрения динамики делят Astellas Pharma и Roche, они увеличили рублевые объемы импорта в 3 раза относительно объемов 2018 года.

В отношении нерасфасованных ЛП столь ярких примеров аналитики не отмечают. Достаточно сказать, что отрицательные темпы роста здесь уже фиксируются ровно по половине компаний в «двадцатке», причем речь идет не о коррекции в пределах 3-7%, а о весьма заметном падении: Abbott сокращает импорт in-bulk на 51%, а Novo Nordisk показывает -49% в рублях. Максимальную динамику среди ТОР20 производителей продемонстрировали Eisai и Novartis: поставки in-bulk компаний выросли почти одинаково – в 2,7 раза.

pharmvestnik