Takeda успешно завершила сделку по продаже непрофильных активов в России и СНГ

Права на ряд препаратов Takeda в России и СНГ окончательно перешли к Stada.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical («Такеда Фармасьютикал») объявила о завершении сделки по продаже прав на ряд рецептурных и безрецептурных активов в России и СНГ немецкой Stada Arzneimittel («Штада Арцнаймиттель»), сообщает Pharma Japan.

Под условия сделки, сумма которой составляет 660 млн долл. США, подпадают около 20 наименований продукции.

Немецкая компания получила доступ к отдельным активам Takeda в России, Грузии, а также в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Это витамины, пищевые добавки и непрофильные фармацевтические активы, в т.ч. препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, внутренних болезней и респираторных заболеваний.

Takeda продает непрофильные активы в целях снижения долговой нагрузки, возникшей в результате сделки по приобретению компании Shire («Шайер»).

Илья Дугин

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