Здравоохранения в аппарате Правительства России будет курировать Ольга Кривонос

В ее ведении будут также вопросы лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Премьер-министр Михаил Мушустин утвердил распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата Правительства, сообщает портал government.ru.

Вопросы государственной политики в области обращения лекарств и медизделий, обеспечения их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности, в том числе вопросы предоставления соответствующим производителям мер государственной поддержки будет курировать Ольга Кривонос.

Также в ее ведении вопросы государственной политики в сфере здравоохранения, включая вопросы организации контроля и надзора в данной сфере; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологический надзор и др.

До назначения 25 февраля 2019 года на должность заместителя руководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос с июня 2018 года была руководителем секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Елена Сидорова

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