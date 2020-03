Депутаты позволили аптекам применять ЕНВД на часть расходов Здравоохранения в аппарате Правительства России будет курировать Ольга Кривонос » Индия заявила о временном характере запрета на экспорт некоторых субстанций Индия стремится сохранить роль крупнейшего поставщика дженериков. Запрет на экспорт 26 активных фармсубстанций (АФИ) и готовых лекарственных форм из Индии носит временных характер, сообщает Times of India со ссылкой на заявление правительства страны. Как отметил государственный министр химической промышленности и удобрений Индии Мансух Мандавия, запрет на экспорт является вынужденной мерой с целью обеспечения необходимого запаса лекарств в стране. По мнению чиновника, запрет продлится недолго, поскольку возглавляемая им рабочая группа разрабатывает меры по снижению зависимости индийской фармотрасли от поставок АФИ из Китая. Он также подчеркнул стремление Индии сохранить роль глобального поставщика дженериков. Третьего марта индийские власти объявили о запрете на экспорт 26 наименований АФИ и готовых лекарственным форм, в т.ч. парацетамола, ацикловира и неомицина. Индия поставляет в США 40% назначаемых в стране дженериков. FDA отслеживает ситуацию. По информации канадской газеты Globe and Mail, запрет на экспорт субстанций и готовых лекарственных форм в первую очередь затронет страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Между тем в Европе тоже очень обеспокоены мерами индийских властей. Об этом заявил в интервью агентству Reuters председатель Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil) Динеш Дуа. По его словам, он ежедневно получает множество звонков из европейских стран, поскольку на долю Индии приходится 26% поставок дженериков в Европу. Директор ассоциации Medicines for Europe Адриан ван ден Ховен заявил агентству Reuters, что европейские фармпроизводители располагают достаточным запасом АФИ на несколько месяцев. Илья Дугин

