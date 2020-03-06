Депутаты позволили аптекам применять ЕНВД на часть расходов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 346-25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который дает право аптекам применять единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) при учете расходов, понесенных ими на приобретение товаров, которые не были реализованы до перехода на упрощенную систему налогооблажения. Информация опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроектом предусмотрено, что расходы, непосредственно связанные с реализацией лекарственных средств (не исключая маркированных), в том числе по хранению, обслуживанию и транспортировке, учитываются при применении упрощенной системы налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на упрощенную систему налогообложения. В пояснительной записке сказано, что эти изменения представляются целесообразными в качестве компенсационной меры.

«Спасибо и на этом, как говорится, хотя мы просили, чтобы ЕНВД сохранили до 2021 года, — прокомментировала «ФВ» законопроект исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова. – В разъяснительных письмах говорится, что его можно продолжать применять на немаркированный товар, но двойной учет — тоже не очень удобно».

Поправки к законопроекту будут приниматься до 18 марта.

Екатерина Погонцева

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