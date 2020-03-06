Чистая выручка Sanofi снизилась на 11% за 2019 год

Фармпроизводители перекладывают вину за повышение цен на страховщиков.

Компания Sanofi SA («Санофи СА») заявила о том, что ее чистая выручка от продаж снизилась в среднем на 11% за 2019 год, сообщает WSJ. На это повлияли, в числе прочего, скидки, которые компания предоставляет страховым компаниям и менеджерам по фармацевтическим пособиям (PBM).

В 2019 году 55% валовой выручки от продаж Sanofi вернулись плательщикам в виде скидок. Общая сумма предоставленных правительству обязательных скидок составила 5,5 млрд долл. Общая сумма скидок, предоставленных страховщикам по усмотрению компании, составила 8,4 млрд долл., конкретизирует Endpoints.

С учетом этих отчислений итоговая чистая выручка от продаж портфеля препаратов Sanofi в 2019 году упала в среднем на 11,1%. При этом заявленные цены на препараты выросли в среднем на 2,9%.

В течение ряда последних лет Sanofi раскрывает данные по чистой выручке, как и другие крупные фармпроизводители. Это делается для того, чтобы показать, что компании не всегда получают полную выгоду от высоких заявленных цен на лекарства. А именно эта информация становится известна общественности.

Sanofi производит Lantus — препарат инсулина, продажи которого высоки во всем мире. Из-за особенностей ценообразования инсулин стал «козлом отпущения» в политических спорах по поводу цен на лекарства.

В частности, сенатор Сандерс назвал повышение цен на жизненно необходимый Lantus вопиющим безобразием. Sanofi и другие крупные производители инсулинов стали основными мишенями для критики в президентской гонке.

По данным Sanofi, чистая выручка от продаж Lantus снижается в течение пяти лет подряд. С 2012 года она упала на 37%.

Фармпроизводители пытаются не брать всю вину за повышение цен на лекарства на себя, а возложить часть вины на страховые компании и PBM. Последние получают от фармкомпаний скидки в обмен, например, на снижение той части стоимости препарата, которую пациент оплачивает по программам софинансирования из своего кармана. Однако пациенты часто не чувствуют выгод от предоставленных компаниями скидок.

Sanofi продолжает повышать заявленные цены на инсулины. Как и другие фармпроизводители, компания аргументирует это тем, что снижение этих цен поставит ее в невыгодное положение относительно конкурентов. Придется уменьшить размер скидок, предлагаемых страховщикам и PBM. Это снизит доступность препаратов по программам софинансирования.

При этом заявленные цены всегда важны, поскольку являются отправной точкой в любом разговоре о том, какой будет конечная цена для потребителя.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik