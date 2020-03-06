Novartis заключила с Orionis договор об исследовании трудно таргетируемых мишеней

Novartis и Orionis подписали четырехлетнее соглашение о сотрудничестве.

Компания Novartis («Новартис») подписала четырехлетний договор о совместных исследованиях с Orionis Biosciences («Орионис Баойсайенсиз»), пишет FierceBiotech. В рамках договора Orionis применит свои технологии к исторически расплывчатым или трудно таргетируемым мишеням во множестве терапевтических областей.

Orionis – небольшая биотехнологическая компания из США, созданная в 2015 году. Компания является разработчиком двух платформ. Одна предназначена для исследования цитокинов, другая, по формулировке самой компании, — для «изыскания новых лекарственных веществ в масштабе генома». Эти платформы используются для создания портфеля препаратов в разработке на этапе доклинических исследований. Препараты нацелены на мишени в различных фазах противоракового иммунного цикла.

Конкретные финансовые условия сделки не раскрываются. Известно, что Novartis обеспечит финансирование исследовательских работ, которые будут проводить Orionis. Договор предполагает также поэтапные платежи и выплату роялти с продаж препаратов-кандидатов, которые пройдут этап регистрации.

Orionis будет использовать свои технологии для изыскания и разработки деструкторов белков и других низкомолекулярных препаратов. В компании считают, что смогут определить молекулы, обладающие высокой специфичностью и селективностью. Причем надеются сделать это в масштабе, со скоростью и эффективностью, которые будут уникальными для отрасли.

В Orionis также верят, что им удастся таргетировать мишени, которые представляются другим компаниям трудно таргетируемыми. Открытые данные, которые могли бы обосновать эту веру, отсутствуют, но представителям Orionis удалось убедить нескольких ключевых персон в Novartis в том, что это может быть именно так.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik