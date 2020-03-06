Abbott опроверг информацию об уходе «Креона» с российского рынка

О скором прекращении продажи препарата сообщили в Минздраве Башкирии.

«Информация об уходе препарата «Креон» с российского рынка «не соответствует действительности». Об этом сказала «ФВ» Ирина Нагорнова, директор по связям с общественностью Abbott — производителя лекарства .

О том, что препарат уйдет из России, предупредила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Она сказала это родителям детей, страдающих муковисцидозом, на совещании по лекарственному обеспечению орфанных больных 5 марта.

Кононова обещала предупредить врачей и распределить остатки препарата «Креон» среди нуждающихся, передает портал ProUfu.ru. На сайте Минздрава Башкирии новостей о совещании не было. «ФВ» направил запрос в республиканский Минздрав.

«Это катастрофа, – прокомментировала ProUfu.ru руководитель организации «Помощь больным муковисцидозом» Кадрия Загидуллина. – Мы за счет этого препарата выживаем».

Екатерина Погонцева

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