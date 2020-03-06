Андрей Белоусов заявил об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Форум «Здоровое общество» также переносится, уточнил источник «ФВ».

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил отменить форум в 2020 году. «В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — цитирует «РИА Новости» председателя оргкомитета ПМЭФ-2020, первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Решение объясняется объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса в странах, представители которой заявлены на ПМЭФ. Форум был назначен на 3-6 июня. В прошлом году в работе ПМЭФ участвовали более 19 тыс. человек из 145 стран.

Форум «Здоровое общество» также переносится, уточнил «ФВ» источник среди организаторов мероприятия.

На форуме планировалась панельная дискуссия «Новый коронавирус — старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?». Среди заявленных участников — руководители международных и российских организаций в сфере здравоохранения, представители научного сообщества и бизнеса.

В феврале из-за той же проблемы не состоялся Российский инвестиционный форум. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума с конца апреля на неопределенные даты.

Из-за эпидемии коронавируса отменили Женевский автосалон, запланированный на 3 марта. В Китае отказались от Пекинского автосалона и этапа «Формулы-1» в Шанхае (апрель 2020 года). В конце марта не пройдет международный экономический форум на острове Хайнань. Не состоится и ежегодная выставка мобильных технологий MWC 2020 в Барселоне.

Число зараженных коронавирусом в мире к утру 5 марта достигло 95,2 тыс. человек (15 тыс. за пределами Китая).

В России инфекция была обнаружена у двух китайских граждан в Забайкальском крае и Тюменской области, трех россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, и еще у одного россиянина в Москве, вернувшегося из Италии.

Ранее Роспотребнадзор и Минздрав выпустили рекомендации, которые ограничивают массовые скопления людей. Правительство Москвы разработало меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса SARS-CoV-2. В документе предполагаются меры вплоть до введения режима ЧС с комендантским часом и запретом на въезд и выезд из города.

Владимир Дергачев

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