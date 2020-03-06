Компания Thermo Fisher Scientific приобретет QIAGEN за 11,5 млрд долларов

Американская компания Thermo Fisher Scientific Inc., мировой лидер в области предоставления услуг для исследований, и QIAGEN N.V. (Нидерланды), ведущий поставщик технологий молекулярной диагностики и пробоподготовки, объявили о том, что руководство обеих компаний единогласно одобрило предложение Thermo Fisher по приобретению QIAGEN. По информации компаний, Thermo Fisher Scientific заплатит 39 евро за акцию наличными, что составляет примерно 11,5 млрд долларов за весь пакет акций.

По словам руководства Thermo Fisher Scientific, это приобретение даст возможность компании использовать экспертные знания в области НИОКР для ускорения инноваций в области здравоохранения.

QIAGEN насчитывает около 5100 человек в 35 офисах в более чем 25 странах. Выручка компании за 2019 год составила 1,53 млрд долларов. Её технологии подготовки образцов используются для выделения и очистки ДНК, РНК и белков из широкого спектра биологических образцов. Технологии анализа компании используются затем для обогащения этих биомолекул. Кроме того, инструменты QIAGEN могут использоваться для автоматизации рабочих процессов.

Представители QIAGEN N.V. считают, что это стратегический шаг для компании, который позволит вступить в многообещающую новую эру, что значительно ускорит появление новых технологических решений – прорывных технологий, предоставляемых более чем 500 000 клиентам компании по всему миру.

Годовой доход Thermo Fisher Scientific превышает 25 млрд долларов. Глобальная команда компании насчитывает более 75 000 человек. В структуру компании входят несколько ведущих брендов: Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services и Patheon.

gmpnews