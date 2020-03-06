АРФП: по ходу внедрения маркировки мы видим, что остаются зоны правовых пустот

С 1 марта в государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов должны быть зарегистрированы все участники. Предполагается, что их информационные системы уже находятся в боевой готовности для взаимодействия с ГИС «МДЛП». На сегодняшний день наиболее подготовленным звеном во всей товаропроводящей цепочке являются фармацевтические производители. Но в отрасли до сих пор встречаются представители аптек и медучреждений, которые спрашивают: а что такое маркировка? Тем временем до старта 116 дней. 1 июля 2020 года закон вступает в силу.

Эксперимент выходит на финишную прямую. Через 4 месяца система должна заработать в полную силу, однако остаются еще не решённые вопросы. Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отмечает, что необходимо обеспечить правовое сопровождение процесса на всех уровнях в рамках подзаконного регулирования.

«По ходу внедрения маркировки мы видим, что остаются зоны правовых пустот. Не понятно, как будет проходить обратная логистика, если по какой-то причине препарат бракуют? Кроме того, опыт показывает, что сегодня система не успевает за новеллами в законодательстве. Так в нашей нормативной базе производитель может передать дистрибьютору товар на складское хранение, но в МДЛП эти бизнес-процессы не прописаны. И решения пока нет», — подчеркнул глава АРФП.

По мнению исполнительного директора Ассоциации «Инфарма» Вадима Кукавы говорить о готовности системы преждевременно.

«У нас с 1 июля этого года система должна работать, работающая система – это работающие все элементы, не только производители, дистрибьюторы, но и аптека где-нибудь во Владивостоке, она тоже должна работать. Каким образом эта система будет работать – не понятно», — заявил Кукава.

По мнению аналитиков, причины неготовности надо искать в восприятии ситуации бизнесом, который воспринимает маркировку как некую фискальную систему, от которой нет и не будет никакой пользы. К сожалению, до сих пор не решен вопрос с предоставлением бесплатных данных о движении товара по всей цепочке. Эта информация крайне важна для производителей, она заменит дорогостоящие маркетинговые исследования и позволит спланировать нагрузку на производство. Кроме того, постоянные изменения правил за время эксперимента также снизили степень доверия к проекту.

Так в отрасли вновь поднимается вопрос о сокращении длины кода. Это позволит не только существенно снизить себестоимость конечной продукции, но и сократит количество брака при нанесении кода на упаковку. По расчетам специалистов, с 1 июля ожидается повышение цен в среднем 2-2,5 рубля на упаковку.

«Если на дорогих препаратах это будет не так заметно, а вот на низком ценовом сегменте – ощутимо», — заметил Виктор Дмитриев.

Будут ли очередные изменения правил? Снизят ли плату за код? И стоит ли ждать переноса срока? «В мае депутаты Государственной Думы вместе с Росздравнадзором проведут проверку готовности системы по всей цепочке, только после детального анализа будет принято решение о запуске системы», — ответил Виктор Дмитриев.

А пока наиболее подготовленным звеном во всей цепочке являются производители. Над внедрением маркировки работают целые проектные команды. Большие вопросы к работе аптек и ЛПУ. На сегодняшний день создаются стоки – запасы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами без маркировки.

Пресс-служба АРФП

gmpnews