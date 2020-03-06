Российские ученые намерены открыть новые виды иммунотерапии рака

Институт общей генетики (ИОГен) РАН открыл новую лабораторию, чьи сотрудники будут изучать то, как взаимосвязаны между собой эволюция многоклеточных организмов и различные типы опухолей. Об этом сообщили ученые на пресс-конференции, проходившей 5 марта в ТАСС.

«Мы активно изучаем злокачественные опухоли, которые убивают человека, но при этом почти ничего не знаем про доброкачественные новообразования. Если мы поймем, почему они не убивают человека, мы научимся эффективно работать и с раковыми опухолями», — заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, ставший руководителем лаборатории неофункционализации генов в ИОГен РАН, Андрей Козлов.

Как отметил Козлов, российские ученые попытаются получить ответ на эти вопросы, проводя эксперименты на культурах человеческих клеток и на различных модельных животных, в том числе рыбках Данио (Danio rerio). Эти исследования будут нацелены как на изучение того, как опухоли влияют на различные эволюционные процессы, в том числе формирование новых генов и органов, так и на поиски новых методик диагностики и лечения рака.

По словам директора ИОГен РАН Александра Кудрявцева, за первые десять лет работы лаборатории институт рассчитывает создать как минимум три методики диагностики рака, а также открыть новые виды иммунотерапии рака и других способов борьбы с ним. Как надеются ученые, к началу следующего десятилетия они начнут проходить клинические испытания.

В общей сложности на работу лаборатории, по предварительным оценкам Кудрявцева, потребуется примерно 1 млрд рублей, который ученые планируют получить, одновременно работая над 3-4 крупными проектами. Этой суммы, по его словам, будет достаточно для разработки новых методик диагностики и лечения рака, однако ее, скорее всего, не хватит для полноценного проведения клинических испытаний.

«Самым большим практическим итогом нашей работы станет смена парадигмы. Два века назад мы считали, что большинство болезней можно вылечить «магической пулей», открыв конкретную молекулу, ликвидирующую источник заболевания. С опухолями, как оказалось, это не работает, однако при этом эволюция живет с опухолями и пользуется ими. Соответственно, должна быть какая-то другая стратегия, помимо прямого уничтожения раковых клеток, которая поможет нам бороться с раком», — подытожил профессор.

gmpnews