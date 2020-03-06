STADA стала крупнейшим иностранным инвестором на российском фармрынке

Заключив сделку с Takeda стоимостью 660 млн долларов США компания STADA стала крупнейшим иностранным инвестором на российском фармацевтическом рынке. Общий объем инвестиций компании за последние годы составил около 1 млрд евро. Сделка с Takeda позволит STADA расширять свое присутствие в России.

Анна Гусева, руководитель группы по оказанию консультационных услуг по сделкам предприятиям медико-биологической отрасли E&Y:

Прямые инвестиции международных фармацевтических компаний в России за период 2010-2019 гг. составили около 241 млрд руб. Суммарный вклад (с учетом расходов на оплату труда и совокупного косвенного влияния на развитие экономики России) международных фармацевтических компаний в российскую экономику за последние 10 лет превосходит 1,2 трлн руб. Лидером по прямым инвестициям международных фармацевтических компаний в России за последние 10 лет стала компания STADA, общая сумма прямых инвестиций которой составила 58,7 млрд руб. или 913 млн евро.

По данным исследования E&Y, в 2009-2019 годах фармацевтические компании провели в России 19 сделок по слиянию и поглощению на общую сумму более 159,5 млрд рублей. Более 30% от общего объема сделок обеспечила STADA.

В результате сделки с Takeda STADA получила портфель из почти 20 брендов — безрецептурных (OTC) и рецептурных продуктов, зарегистрированных в России, Грузии, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Согласно исследованиям международной компании IQVIA (включая продажи бренда «Аквалор»), ориентируясь на сумму продаж обеих компаний в 2019 году, теперь STADA становится уверенным лидером в сегменте Consumer Healthcare российского фармрынка с долей 6,4%.

Питер Гольдшмидт, Генеральный директор STADA AG:

«Российский рынок – один из наиболее перспективных для компании, поэтому мы предпринимаем стратегические шаги для того, чтобы упрочить на нем свои позиции. Сделка с Takeda стала знаковой в истории STADA. Мы продолжаем расширять свой бизнес в сегментах бренд-дженериков и Consumer Healthcare по всему миру, как органически, так и путем приобретений».

Препараты, приобретенные у Takeda, дополнили существующий портфель STADA, включающий 140 продуктов в 16 из 20 самых востребованных категориях аптечного спроса. Это безрецептурные препараты, витамины, биологически активные добавки, а также отдельные медицинские препараты для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, общей терапии и респираторных заболеваний. Так, например, в сделку вошли лидирующий в своей категории сердечно-сосудистый бренд «Кардиомагнил», а также запатентованные препараты для лечения сахарного диабета второго типа «Випидия» и «Випдомед», а также блокатор рецепторов ангиотензина II для контроля артериального давления «Эдарби».

Группа компаний STADA со штаб-квартирой в Германии имеет более 3000 сотрудников в России и странах СНГ, включая 450 сотрудников маркетинга и продаж, перешедших из компании Takeda. Это вывело STADA на второе место среди международных работодателей на российском фармацевтическом рынке.

По данным E&Y, 12 из 15 крупнейших международных фармацевтических компаний имеют собственные производственные мощности в России. STADA имеет один из самых глубоких уровней локализации, в 2018 году он составил 72%.

gmpnews