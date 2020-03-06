Минздрав предложил Росздравнадзору проверить качество дженериков семи онкогематологических препаратов

Минздрав РФ по итогам совещания, посвященного вопросам лекобеспечения детей, издал 19 поручений различным ведомствам. Росздравнадзору, в частности, поручено ведение выборочного контроля качества отечественных дженериков онкогематологических препаратов и скрининг незадекларированных примесей в этих лекарствах. Минздрав РФ по итогам совещания, посвященного вопросам лекобеспечения детей, издал 19 поручений различным ведомствам. Росздравнадзору, в частности, поручено ведение выборочного контроля качества отечественных дженериков онкогематологических препаратов и скрининг незадекларированных примесей в этих лекарствах.

Росздравнадзору поручено ввести выборочный контроль качества лекарственных средств, применяемых у детей. Речь идет о семи МНН базовых онкогематологических препаратов, замещенных отечественными дженериками.

Наибольшую обеспокоенность у онкогематологов вызывает качество винкристина и аспарагиназы. Кроме того, врачи просили проверить качество отечественных версий онкопрепаратов метотрексата, карбоплатина, даунорубицина, иматиниба и антибиотика цефотаксима.

Еще одно поручение предписывает Росздравнадзору ввести скрининг незадекларированных в нормативной документации примесей в препаратах.

По словам президента НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, протокол совещания, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко, в центре получили в конце февраля 2020 года.

Документ, в частности, предписывает НМИЦ им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной повторной проверки диагноза у детей с онкогематологическими заболеваниями.

В июне 2019 года качеством препаратов аспарагиназы озаботились в Заксобрании Санкт-Петербурга. Депутаты обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой (с 2020 года возглавляет ФМБА) с просьбой упростить процедуру ввоза импортных препаратов аспарагиназы, а также утратившего российское РУ Онкаспара (пэгаспаргаза).

Импортный препарат Винкристин-Тева, вместе с рядом брендированных дженериков, израильская Teva отозвала с российского рынка. Причиной отзыва послужила невозможность участия производителя в закупках из-за действия протекционистского правила «Третий лишний». Жалобы врачей на качество отечественного аналога в ноябре 2019 года поддержали депутаты Заксобрания Красноярска