В Китае разработали препарат на основе стволовых клеток для лечения COVID-19

Китайские ученые исследуют стволовые клетки для лечения больных с COVID-19 в критическом состоянии, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Science and Technology Daily.

Четыре пациента с COVID-19, находившиеся в критическом состоянии и получавшие терапию стволовыми клетками, были выписаны из больниц после выздоровления, рассказал вице-министр науки и технологий КНР. Дальнейшее исследование сфокусируется на этой категории заболевших.

Лечение стволовыми клетками ранее уже использовали при некоторых инфекционных заболеваниях, в том числе протекающих с осложнениями. Такой подход показал хорошие результаты при лечении птичьего гриппа H7N9.

Согласно сообщению Министерства науки и технологий КНР, специалисты из Китайской академии наук разработали новый препарат CAStem на основе стволовых клеток, который показал многообещающие результаты на животных моделях.

Исследовательская группа подала документы для срочного рассмотрения этого препарата Национальным управлением по лекарственным средствам (NMPA) и этическим комитетом, клинические испытания уже проводятся.

Кроме того, известно, что группа ученых из медицинского центра Главного госпиталя НОАК совместно с больницами городов Ухань и Тяньцзинь исследуют эффективность и безопасность мезенхимальных стволовых клеток при лечении пациентов с COVID-19.

Анастасия Теслина

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