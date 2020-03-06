Оригинальный антибиотик тобрамицин от муковисцидоза временно уходит с рынка

Российское представительство компании Mylan ООО «Майлан фарма» сообщило о временном отсутствии на рынке страны антибиотика тобрамицин («Тоби Подхалер»), который используется при муковисцидозе. Об этом говорится в письме «Майлан фарма» (есть в распоряжении «ФВ») за подписью руководителя отдела по логистике и обеспечению поставок М.Ю. Козлова. Компания не рекомендует включать препарат в любые виды бюджетных закупок в 2020 году.

Прекращены поставки лекарственной формы – капсул с порошком для ингаляций 28 мг. Инструкция по медицинскому применению содержит показание: лечение хронической легочной инфекции, вызванной синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa). Это грамотрицательная бактерия, которую отличает высокая устойчивость и ограниченный выбор антибактериальных препаратов.

Согласно данным Госреестра лекарственных средств Минздрава РФ (ГРЛС), с этим показанием в России зарегистрирована другая лекарственная форма — «Тоби Подхалер», раствор для ингаляций.

В «Майлан фарма» «ФВ» не смогли пояснить причину приостановления поставок.

По информации AlphaRM, в 2019 году капсулы с порошком для ингаляций «Тоби Подхалер» государство закупило на 66,3 млн руб., в 2018 году – на 55,1 млн руб. Раствор для ингаляций «Тоби» в 2019 году закуплен на 1,8 млн руб., в 2018 году – на 0,9 млн руб.

31 августа 2018 года Mylan заключил соглашение с Novartis о приобретении всемирных прав на коммерциализацию глобальных продуктов для лечения муковисцидоза — «Тоби Подхалер» и «Тоби».

В России зарегистрированы дженерики тобрамицина для ингаляций. В 2019 году приобретались: раствор для ингаляций «Брамитоб» компании Chiesi (Италия) на сумму 325,8 млн руб., «Тобрамицин-гобби» компании «Лаборатория Тютор С.а.С.И.Ф.И.А.» (Аргентина) на сумму 143,5 млн руб.

Это не первое сообщение об уходе с рынка препаратов для лечения муковисцидоза. Ранее в своих письмах фармкомпании GSK Россия (от 8 июля 2019 года) и Teva (от 8 ноября 2019 года) объявили о прекращении поставок в Россию антибиотиков «Фортум» и «Колистин». В аналогичном сообщении от «Р-Фарм» говорилось про остановку поставок антибиотика «Тиенам» от MSD.

В декабре 2019 году с GSK достигнута договоренность о гуманитарной поставке 30 тыс. упаковок препарата «Фортум». В феврале 2020 года сообщили о возобновлении ввоза в Россию лекарственного препарата «Тиенам». Teva обещала возобновить поставки «Колистина» после внесения изменений в регистрационное досье.

Елена Воронина

Елена Калиновская

pharmvestnik