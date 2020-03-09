Аналитики Ipsos выявили самые популярные онлайн-площадки для заказа лекарств

Доля онлайн-заказов лекарств в третьем квартале 2019 года выросла до 10,5%, подсчитали в Ipsos. За аналогичный период 2018 года она составляла 4%. Из тех, кто заказывал онлайн, 95% потребителей пользовались аптечными площадками, следует из мониторинга HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» Ipsos. Итоги исследования есть у «ФВ».

В мониторинге участвовали более 5,5 тыс. респондентов из 47 регионов России. Допускался выбор нескольких вариантов ответа.

Из опрошенных 61,3% бронировали товары на крупнейшей аптечной онлайн-площадке Apteka.ru. Второе место заняли сайты аптечных сетей – 34,9%. Только 8,4% респондентов заказывали лекарства в интернет-гипермаркете OZON, реализующем товары широкого спроса.

Аптечные онлайн-сервисы оказались менее популярны: Zdravcity.ru пользовались 7,8%, Zdorov.ru — 7,1%, Eapteka.ru — 5,1%, Asna.ru — 4,6%, Aptekamos.ru и Piluli.ru — по 3%, Vseapteki.ru — 2,5% и Uteka.ru — 1,6%.

Большинство респондентов позитивно отзывается об онлайн-заказах и сервисах. Интернет сочли лучшим местом для покупки товаров 37% опрошенных. Еще 48% согласны с пользой интернет-рекламы в знакомстве с новыми товарами и услугами.

Денис Кунгуров

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