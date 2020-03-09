Фармспециалисты Урала и Поволжья призвали коллег принять участие во всероссийской акции

Группа фармацевтических работников предложила организовать 8 марта флешмоб в соцсетях, призванный подчеркнуть важность профессии провизора и фармацевта и необходимость участия фармацевтического сообщества в обсуждении законопроекта о регулировании аптечных сетей. Участникам акции предлагается разместить на своих страницах в соцсетях тематические публикации с хештегами #фармединство и #аптекиэтомы. Группа фармацевтических работников предложила организовать 8 марта флешмоб в соцсетях, призванный подчеркнуть важность профессии провизора и фармацевта и необходимость участия фармацевтического сообщества в обсуждении законопроекта о регулировании аптечных сетей. Участникам акции предлагается разместить на своих страницах в соцсетях тематические публикации с хештегами #фармединство и #аптекиэтомы.

Обращение к коллегам подписали 60 фармспециалистов. Публикации одновременно начнут работники Казани, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Челябинска, Ижевска, Тюмени, Оренбурга.

«Наша общая цель – поднять престиж профессии. <…> Без какого-то обсуждения с фармацевтическим сообществом продвигаются изменения в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», существенно ограничивающие наши права. Принятие этих изменений приведет к повышению цен и дефициту лекарств, сокращению аптек, рабочих мест, что повлечет за собой потери в бюджетах всех уровней», – говорится в заявлении.

Группа депутатов Госдумы 2 марта 2020 года внесла в Госдуму законопроект, вводящий понятия «аптечная организация» и «аптечная сеть» и ограничивающий долю рынка сети в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах в 20%. Бонусы от производителей, согласно документу, не смогут превышать 5% стоимости поставки.

Фото: vkrf.ru

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