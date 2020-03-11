Производители предложили создать резерв необходимых фармсубстанций на базе Росрезерва

Производители просят правительство создать запасы китайских фармсубстанций на один год. Иначе, из-за перебоев с поставками АФИ, рынок может остаться без некоторых жизненно-необходимых лекарств, полагают представители рынка.

Запасы сырья

Участники совещания по обеспечению сырьем российских производителей лекарств в условиях возможного ограничения поставок фармсубстанций из Китая подготовят предложение по «формированию резерва социально значимых лекарств и фармсубстанций». Это следует из протокола совещания, которое прошло в ГИЛС и НП 27 февраля, и с которым ознакомился «ФВ». Производители передадут предложения в заинтересованные министерства и ведомства.

Резерв активных фармацевтических субстанций (АФС) можно сделать на базе Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), полагают производители. Для этого надо рассчитать объемы потребности фармацевтического рынка на год, площадь складских помещений с необходимыми условиями хранения для размещения запаса.

«Производство жизненно необходимых лекарств не должно зависеть от внешних факторов», — прокомментировал «ФВ» предложение президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. Он назвал идею резерва субстанций оправданной, поскольку, условия хранения субстанций не такие сложные, как для готовых лекарств, и можно закупать субстанции дешевле. Кроме того, из АФС почти всегда можно произвести таблетку любой дозировки, гранулу, капсулу, или инъекционный препарат, и у субстанций выше срок годности.

Идею создания запаса субстанций поддерживает председатель правления ООО «Велфарм» Людмила Щербакова. Резерв помог бы поддержать производителей лекарств не только в случае сбоя поставок из-за производственных ограничений, но и, например, в ситуации резких колебаний валютных курсов.

В совещании помимо производителей приняли участие представители Минпромторга. Мнение министерства в протоколе не отражено. Ведомство не прокомментировало «ФВ» предложения по созданию резерва субстанций.

«Дорожная карта» для субстанций

Производители и чиновники на совещании согласились с идей сделать «дорожную карту» по развитию производства субстанций в России, следует из протокола.

Участники совещания составят перечень приоритетных лекарственных препаратов на основе списка ЖНВЛП. Далее сформируют предложение для заинтересованных министерств и ведомств ввести процедуры ускоренной регистрации и упрощенного ввоза для субстанций приоритетных медикаментов, а также посерийного контроля при ввозе новых активных фармацевтических субстанций (АФИ).

Производители создадут библиотеку данных технологических схем производства приоритетных АФИ, спецификаций на исходное сырье и вспомогательные материалы, чтобы оценить производственный потенциал российских компаний.

Отдельно отечественные компании попросили об очередных мерах поддержки. Они предложили Минпромторгу: ввести льготное таможенное оформление при ввозе оборудования, интермедиатов и реагентов; льготное кредитование; снижение ставки НДС до 10%; снижение социальных налогов.

Производители надеются на государственное софинансировние проектов по производству субстанций и включение их в федеральные целевые программы.

Елена Калиновская

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