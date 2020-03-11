Для разработки вакцин против коронавируса дополнительно потребуется около 2 млрд долларов

Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) может столкнуться с нехваткой почти двух миллиардов долларов для финансирования разработок вакцин против коронавируса, сообщает Bloomberg.

По подсчетам коалиции, 375 млн долл. могут понадобиться к концу марта текущего года, и еще 1,5 млрд долл. — в 2021 году.

Как отметили в CEPI, организация уже вложила 100 млн долл. из собственного бюджета на финансирование подготовки экспериментальных вакцин к I фазе клинических исследований.

По словам исполнительного директора CEPI Ричарда Хэтчета, без дополнительного финансирования программа по разработке вакцин не сможет быть осуществлена в полном объеме.

CEPI финансирует исследования по разработке вакцины ряда компаний, в т.ч. Moderna Inc («Модерна Инк.») и Inovio Pharmaceuticals Inc. («Иновио Фармасьютикалз Инк.»).

Правительство Великобритании выделило CEPI 20 млн фунтов стерлингов (26 млн долл.).

Илья Дугин

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