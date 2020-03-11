ЦБ разрешит банкам вводить послабления для фармпроизводителей

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Учитывая распространение коронавирусной инфекции и ее влияние на экономическую активность в отдельных отраслях, Банк России планирует ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и медицинские изделия на период до 30 сентября 2020 года. Также можно снизить до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым валютным кредитам для этих организаций.

В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф выступил с предложением выделить грант для разработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19.

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