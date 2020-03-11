A&D – производитель медицинской техники №1 в «Национальном фармацевтическом рейтинге-2019»

Победители «Национального фармацевтического рейтинга-2019» в 12 номинациях были объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоялась 29 января в Москве. В номинации «Производитель медицинской техники» первое место заняла компания «ЭЙ энд ДИ».

Это вторая подряд победа производителя в рейтинге. В 2018 году компания первенствовала в номинации «Производители тонометров», а в 2019 расширила свое лидерство на всю категорию медицинской техники.

«Национальный фармацевтический рейтинг» традиционно отмечает лучших среди тех, кто обеспечивает страну качественными лекарственными препаратами и парафармацевтическим аптечным ассортиментом.

Определение победителей построено на независимых показателях объемов аптечных продаж (в стоимостном выражении) на основе данных АО «Группа ДСМ», что не подразумевает процедуру голосования жюри и другие субъективные методики оценки рынка.

«Компания «ЭЙ энд ДИ РУС» выражает сердечную благодарность и поздравляет своих партнеров, — комментирует директор направления продаж медицинской техники Светлана Коновалова. — Этот успех достигнут благодаря доверию и лояльности наших клиентов — дистрибьюторских и дилерских компаний, аптечных сетей, работников фармацевтического рынка и конечных пользователей продукции A&D».

Компания A&D была основана в 1977 году в Токио. A&D Company Limited, Japan (ЭЙ энд ДИ Компани, Япония) — производитель медицинских изделий, а также разработчик и производитель высокоточной измерительной техники для промышленного применения. Продукция A&D производится в Японии, Китае и Вьетнаме. В России бренду A&D более 25 лет.

Источник: ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»

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